Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileri Mersin'de ödüllendirildi



MERSİN - Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelen Anadolu Üniversitesi'nin, son durağı ise Mersin oldu.

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Açıköğretim Sistemi Başarı Belgesi Takdim Töreni"ne çok sayıda Açıköğretim Sistemi öğrencisi katılım gösterdi. Törende konuşan merkezi Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi'nin İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu, Mersin'de Açıköğretim Sistemine kayıtlı çok sayıda öğrenci bulunduğunu söyledi. Açıköğretim Sistemi olarak yaygın öğretim konusunda 35 yıldır çalışma yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Durucasu, "Önceleri sadece kitaplardan hareketle başlıyorduk işlemlerimizi yapmaya fakat şimdi yeni iletişim teknolojilerini kullanarak öğrencilerimize daha yakın oluyoruz. Ancak bu da yetmiyor. Nasıl toprak suya hasretse, öğrenci hocasına, hocası da öğrencilerine hasret. Bu hasreti gidermek için illerimizi dolaşıyoruz. Bu kapsamda 36'ncı nokta olarak Mersin'de bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz." dedi.

İkinci üniversitenin, açıköğretimin yeni misyonu olduğunu ifade eden Durucasu, "İkinci üniversite hakikaten önemli bir fırsat çünkü günümüzde artık bilgi çok çabuk eskiyor. 1,5 senede yeni bir bilgi hemen eskiyebiliyor. Yaşam boyu öğrenme felsefesini ilke edinmiş öğrencilerimize şükran borçluyuz." diye konuştu.

"Açıköğretim bundan böyle kaliteye ve branşlaşmaya yönelmektedir"

Açıköğretim Sisteminin zaman içerisinde misyon ve hedeflerinde değişiklikler olduğuna değinen Prof. Dr. Hasan Durucasu, ikinci üniversite kapsamında çeşitli nedenlerle istediği branşta eğitim alamamış kişilere bu sayede ikinci bir eğitim olanağı daha sunduklarını belirtti.

Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ise Anadolu Üniversitesi'nin dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Anadolu Üniversitesi'nin, Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli katkıları var. Bunlardan biri de Eskişehir'in Kültür Başkentliği. Yine Anadolu Üniversitesi'nin, raylı sistemle ilgili önemli bir çalışması var. Türkiye'de üretilen vagon veya lokomotif bundan sonra Eskişehir'de test edilebilecek. Bu Türkiye ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır."

Açıköğretim Sisteminin, Mersin'deki öğrencileri adına konuşan bedensel engelli Mustafa Özdemir, bedensel engelli biri olmasının eğitim öğretim hayatını engellemediğini belirterek şunları söyledi: "Benim liseyi bile bitirebileceğim konusunda şüpheleri olanlar vardı fakat ben bunu yenerken en önemli desteği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gördüm. Bugün bu sayede İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldum ve bugün burada olmaktan onur duyuyorum. Engelliler her zaman ev hapsine mahkümdur şeklindeki konunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum."

Tören, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencilerine belge takdiminin ardından sona erdi.