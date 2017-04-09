Açıköğretim Sistemin Başarılı Öğrencileriyle Gaziantep'te Buluştu
Açıköğretim Sistemin başarılı öğrencileriyle Gaziantep'te buluştuGAZİANTEP - Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemindeki öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor.
Açıköğretim Sistemin başarılı öğrencileriyle Gaziantep'te buluştu
GAZİANTEP - Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemindeki öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor.
Bugüne kadar 30'u aşkın ilde gerçekleştirilen etkinliklerin 7 Nisan Cuma günkü durağı ise Gaziantep oldu. Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Açıköğretim Sistemi Başarı Belgesi Takdim Törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu, Gaziantep Büro Yöneticisi Nilgün Yüksek'in yanı sıra çok sayıda büro yöneticisi ve öğrenci katıldı.
"En güzel topluluğu Gaziantep'te gördüm"
Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, bugüne kadarki en güzel topluluğu gördüğüne değinerek "Bu katıldığımız 36'ncı tören ama en güzel topluluğu Gaziantep'te gördüm. Onun için özellikle Gazi şehrimize yakışan bir topluluk bu" dedi.
Eğitimin her şeyin başında geldiğini ve Türkiye açısından da önemli olduğunu belirten Rektör Gündoğan, "Üniversiteler, toplumları ileriye doğru sürükleyen kurumlardır. Gerçekten Türkiye'de de üniversitelerimiz son yıllarda çok başarılı atılımlar yapıyor. Bunların en güzel örneklerinden biri de Gaziantep Üniversitemiz. 50 binin üzerinde öğrencisiyle sadece şehrine değil, bölgeye de çok ciddi bir hizmet veriyor. Ben içinde bulunduğumuz bu kurumun tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.
"Anadolu Üniversitesi bütün coğrafyalara ulaşmayı sürdürüyor"
"Anadolu Üniversitesi 60 yıllık bir üniversite" diyen Prof. Dr. Gündoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Açıköğretim Sistemi bu yıl 35'inci yılını doldurdu. 1982'den bu yana sadece Türkiye'deki öğrencilere değil yakın ve uzak coğrafyalarımızda da birçok kişiye ve yere ulaşmış bir üniversitedir. Kurulduğu yıldan bu yana yaklaşık 8 milyon öğrencisi olmuş bir üniversite. Türkiye'nin her ilinde öğrencisi ve bürosu olan, bunun yanında Balkanlarda, Batı Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere dünyanın neresinde bir Türk ve soydaşımız varsa Anadolu Üniversitesi her zaman yükseköğretim hizmetini öğrencilerinin ayağına götürmüş bir üniversitedir."
"Açıköğretim Sistemi nitelikli hizmet vermeye devam ediyor"
Öğrencilere yönelik hazırlanan ders içeriklerine de değinen Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Birkaç yıldır hem ürettiğimiz ders materyalleriyle hem de e-Kampüs sistemimiz aracılığıyla sizlere daha yakından ve nitelikli hizmet verebilmek adına birçok yeniliğe imza attık. Amacımız mümkün olduğunca daha çok programda ve zenginleştirilmiş ders materyalleri ile sizlerin daha iyi yetişmesini sağlamaktır. Bizim her meslek grubundan öğrencimiz var. Bu gerçekten Açıköğretim Sisteminin ne kadar büyük bir fırsat eşitliği sunduğunun da en önemli bir göstergesi. Açıköğretim Sisteminin temel sloganı hayat boyu eğitim. Önümüzdeki dönemlerde yeni programlarımız da açılacak. Özellikle başarılı öğrencilerimize bundan sonra ikinci değil üçüncü ve dördüncü diploma fırsatını da sunacağız. Anadolu Üniversitesi sizlere sadece bir diploma vermiyor. Diplomadan önemlisi size bir eğitim veriyor. Diploma sadece bu işin resmi bir belgesidir" diye konuştu.
Tören, konuşmaların ardından, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencilerine belge takdimiyle son buldu.