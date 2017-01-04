Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınav Giriş Yerleri Açıklandı! AÖL Sınav Giriş Yerini Tıkla Öğren

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerleri açıklandı. Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları 7 8 Ocak'ta yapılacak. Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk dönem sınavları için öğrencilerin sınav yerleri bugün MEB tarafından ilan edildi. Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerini öğrenmek isteyen öğrenciler haberimizde bulunan linke tıklayarak öğrenci numarası ve şifresini girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilirler.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerleri açıklandı. Açıköğretim Lisesi ilk dönem sınavları 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınavın sonuçları ise 30 Ocak 2017 tarihinde yayımlanacak. İkinci dönem sınavları ise 18-19 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Mart 2017'de erişime açılacak.

İŞTE MEB'İN YAYIMLANDIĞI VE ÖĞRENCİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN DETAYLAR

• 7 - 8 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan 2016-2017 eğitim öğretim yılı I. Dönem sınav giriş yerleri belirlendi.

• Sınavlar 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

I. Oturum 7 Ocak 2017 Cumartesi 09.30

II. Oturum 7 Ocak 2017 Cumartesi 14.00

III. Oturum 8 Ocak 2017 Pazar 09.30

• Yurt Dışı Sınav Merkezlerindeki sınavlar Türkiye saati ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Yurt dışında sınava girecek öğrencilerimizin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

• Öğrencilerimiz sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmek zorundadır.

• Sınav Giriş Belgenizi ''Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan '' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

• Sınav Giriş Belgenizi sistemde yayınlandıktan hemen sonra alınız, son günlere bırakmayınız.

• Sınav günü yanınızda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgenizi (Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Sürücü Belgesinden herhangi birini) bulundurunuz. Bunun yanında Öğrenci Kimlik Kartınızın da yanınızda bulunmasında yarar vardır.

• Yedek salonda sınava girecek öğrencilerimizin cevap kâğıdı bu öğrencilerimizin adına düzenlenmiş olarak gelmeyecektir. Yedek salonda sınava girecek öğrenciler öğrenci numaraları ile sınav giriş belgesindeki ders kodlarını ve diğer bilgileri dikkatli bir şekilde cevap kâğıtlarına kodlayacaklardır.

• Sınava gireceğiniz her dersten 20 soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır. Bir dersten başarılı olabilmeniz için en az 45 puan almanız gerekmektedir. Vereceğiniz cevaplarda yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınav giriş yerleri bilgisinin yanı sıra pek çok bilginin içerisinde yer aldığı sınav giriş belgesini alabilmek için yapılması gereken basit birkaç adım var: Öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapınız, Öğrenci Genel Bilgiler altındaki Sınav Giriş Belgesini tıklayınız ardından açılan sayfadaki yazdır butonuna tıklayarak sınav giriş yerini öğrenebilirsiniz. Sınav giriş belgesini yazdırmak için; Sınav giriş belgesinie tıklandıktan sonra ekrana çıkacak olan sayfanın (boş sayfa gibi görünen sayfanın) üstünde ki yazdır butonuna tıklanacaktır. Yazıcıdan öğrencilerimizin sınav bilgileri çıkacaktır.

AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişimsağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMA KOŞULLARI NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi'nde mezuniyet şartları değişiklik gösterebilmektedir. Öğrencinin;

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması mezuniyette önemli bir rol oynamaktadır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır.

3 İLDE AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI'NA KAR ENGELİ

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van, Bitlis ve Hakkari'de 2-3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları iptal edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van ve ilçelerinde, 2 ve 3 Ocak'ta yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Bitlis

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde sınav iptal kararının alındığını, sınav tarihinin bakanlık tarafından belirleneceğini ifade etti.

Hakkari

Hakkari ve ilçelerinde de 2 ve 3 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi Sınavları'nın yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Lise Sınavları'nın ertelendiğini duyurdu.