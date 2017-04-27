Açık unutulan damper kazaya neden oldu



MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tır sürücüsü damperi açık unutunca büyük yön tabelasına çarpıp devrildi. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası ve tır yola devrilirken Manisa yolu saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel bir fabrikaya yük indiren Hasan Hüseyin Yılmaz idaresinde 35 NBR 76 Plakalı tır, damperini açık bir şekilde ilerlemeye başladı. Tır, Turgutlu - Manisa karayolunun Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü Hasan Hüseyin Yılmaz meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Devrilen trafik levhası ve kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kamyon sürücü Hasan Hüseyin Yılmaz ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.