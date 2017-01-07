Açık Öğretim Lisesi Sınavına Girenlerin Yakınlarına Kar Eziyeti

İstanbul'da yoğun kar yağışına rağmen Açıköğretim Lisesi sınavları iptal edilmezken, çocuklarına sınava götüren aileler okul içine alınmayınca donma tehlikesi yaşadılar.



Açıköğretim Lisesi sınavı kar nedeniyle iptal edilmeyince sınava girecekler sabah zor anlar yaşamıştı. Güçlükle sınav yerine giden vatandaşların yakınları ise okul içine alınmadı. Okul bahçesinde yakınlarının sınavdan çıkmasını bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuktan donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, tepki gösterdi. Veliler," Mağduruz. Donduk.Kimse bize yardımcı olmadı" dedi. - İSTANBUL