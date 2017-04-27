CreAtolye artık amatör ve profesyonel komedyenleri aynı sahnede buluşturan Açık Mikrofon'a ev sahipliği yapıyor. Cesur stand up'çıların yeni sahnesi Cihangir CreAtolye'de sahne açık, sen de çıkabilirsin! Cesaretin var mı?



4 kişi 10'ar dakika, 1 kişi 30 dakika



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Açık Mikrofon



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır