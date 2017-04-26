Açık Mikrofon

BKM Mutfak Açık Mikrofon yeni sezonda da gülmek için seçenekleri çoğaltmaya devam ediyor!

Açık Mikrofon

BKM Mutfak Açık Mikrofon yeni sezonda da gülmek için seçenekleri çoğaltmaya devam ediyor!..

6 komedyenin, 2 perdeye bölünmüş şekilde 10'ar ve 15'er  dakikalık stand-up performanslarından oluşan BKM Mutfak Açık Mikrofon Nisan ayında her Çarşamba BKM Mutfak Sahne'de!..

Amatör komedyenlerin kendini denediği, profesyonel komedyenlerin kendini geliştirdiği etkinlik, BKM Mutfak Açık Mikrofon İstanbul Ekibi tarafından düzenleniyor. 

Açık mikrofon stand-up kültürünün Türkiye ayağı olarak sunulan gösteri, izleyicisine gülmek için 6'dan fazla farklı neden vadediyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Açık Mikrofon

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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