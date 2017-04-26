BKM Mutfak Açık Mikrofon yeni sezonda da gülmek için seçenekleri çoğaltmaya devam ediyor!..



6 komedyenin, 2 perdeye bölünmüş şekilde 10'ar ve 15'er dakikalık stand-up performanslarından oluşan BKM Mutfak Açık Mikrofon Nisan ayında her Çarşamba BKM Mutfak Sahne'de!..



Amatör komedyenlerin kendini denediği, profesyonel komedyenlerin kendini geliştirdiği etkinlik, BKM Mutfak Açık Mikrofon İstanbul Ekibi tarafından düzenleniyor.



Açık mikrofon stand-up kültürünün Türkiye ayağı olarak sunulan gösteri, izleyicisine gülmek için 6'dan fazla farklı neden vadediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Açık Mikrofon



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır