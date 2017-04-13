Açık Mikrofon

CreAtolye artık amatör ve profesyonel komedyenleri aynı sahnede buluşturan Açık Mikrofon'a ev sahipliği yapıyor.

Açık Mikrofon

CreAtolye artık amatör ve profesyonel komedyenleri aynı sahnede buluşturan Açık Mikrofon'a ev sahipliği yapıyor. Cesur stand up'çıların yeni sahnesi Cihangir CreAtolye'de sahne açık, sen de çıkabilirsin! Cesaretin var mı?

4 kişi 10'ar dakika, 1 kişi 30 dakika

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : CreAtolye

Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir

Başlangıç Saati : 13.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Açık Mikrofon

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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