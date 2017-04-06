Açık Mikrofon
CreAtolye artık amatör ve profesyonel komedyenleri aynı sahnede buluşturan Açık Mikrofon'a ev sahipliği yapıyor.
CreAtolye artık amatör ve profesyonel komedyenleri aynı sahnede buluşturan Açık Mikrofon'a ev sahipliği yapıyor.
Cesur stand up'çıların yeni sahnesi Cihangir CreAtolye'de sahne açık, sen de çıkabilirsin! Cesaretin var mı?
4 kişi 10'ar dakika, 1 kişi 30 dakika
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : CreAtolye
Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir
Başlangıç Saati : 06.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Açık Mikrofon
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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