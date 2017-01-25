BKM Mutfak Açık Mikrofon yeni sezonda da gülmek için seçenekleri çoğaltmaya devam ediyor.



"8 komedyenin, 2 perdeye bölünmüş şekilde 10'ar dakikalık stand-up performanslarından oluşan BKM Mutfak Açık Mikrofon, 25 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de...



Amatör komedyenlerin kendini denediği, profesyonel komedyenlerin kendini geliştirdiği etkinlik, BKM Mutfak Açık Mikrofon İstanbul Ekibi tarafından düzenleniyor.



Açık mikrofon stand-up kültürünün Türkiye ayağı olarak sunulan gösteri, izleyicisine gülmek için 8 farklı neden vadediyor."