BKM Mutfak Açık Mikrofon yeni sezonda da gülmek için seçenekleri çoğaltmaya devam ediyor.



"8 komedyenin, 2 perdeye bölünmüş şekilde 10'ar dakikalık stand-up performanslarından oluşan BKM Mutfak Açık Mikrofon, 4 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de...



Amatör komedyenlerin kendini denediği, profesyonel komedyenlerin kendini geliştirdiği etkinlik, BKM Mutfak Açık Mikrofon İstanbul Ekibi tarafından düzenleniyor.



Açık mikrofon stand-up kültürünün Türkiye ayağı olarak sunulan gösteri, izleyicisine gülmek için 8 farklı neden vadediyor."