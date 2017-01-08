Açık Kaynak Kodlu Erp'nin Avantajları Nelerdir?

IAS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Aytekin, açık kaynak kodlu ERP'nin avantajlarının neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Açık kaynak kodlu ERP olmasının aslında özellikle esnekliğe ihtiyacı olan müşterilere oldukça büyük avantajlar sağladığını belirten Aytekin, "Burada kendinize özel, tamamen bütün kaynak kodlarının açık olması sebebiyle ve tamamen bizim kendi geliştirdiğimiz platformla müşterilerimiz ihtiyaçlarına uygun olarak süreçlerini kendilerine özgü olarak değiştirebiliyorlar. Bunu hem bizden aldıkları danışmanlık desteğiyle hem de kendi kaynaklarıyla gerçekleştirebiliyorlar. Bunu da 5 gün gibi oldukça kısa bir zamanda gerçekleşen eğitimle sağlıyoruz. Dolayısıyla esneklik anlamındaki ihtiyaçlarını bu yolla karşılayabiliyorlar. Aynı zamanda esneklik tarafına ödüllü bir ERP sistemine sahibiz. Alman bağımsız araştırma şirketinin ortalama her yıl yapmış olduğu araştırmalarda geçen yıl yine benzer şekilde mükemmellik ödülünü ve aynı zamanda esneklik kategorisinde tam puan alan tek yazılım şirketi olarak seçildik. Bu ödüllerin esneklik kategorisinde olması bizim bu konuya vermiş olduğumuz önemi de gösteriyor" dedi.