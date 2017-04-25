Açık Kalan Damperi ile 2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Alkollü Sürücü: Çok Pişmanım

BURSA'da, yönetimindeki TIR'ın açık kalan damperinin köprüde takılı kalması sonucu Ümmügül Koç ile eşi Sadettin Koç'un ölümüne neden olan ve kaza sırasında 02.20 promil alkollü olduğu ortaya çıkan 44 yaşındaki Cemil Sekmen'in 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu yargılanan Sekmen, "Damper köprüde takılı kalınca kurtarıcı aramaya gittim. Yaklaşık 2 saat sonra polisler beni cepten aradılar. Olayı öğrenince korktum, çok pişmanım" dedi.



Bursa'da geçtiğimiz 21 Şubat'ta Cemil Sekmen yönetimindeki 41 UE 460 plakalı TIR, Çevre Yolu'nun, İrfaniye Mahallesi yakınlarında damperi açık ilerlerken 5 metre yüksekliğindeki köprüye çarptı. TIR'ın damperi köprüye asılı kalırken şasi bölümü ise yaklaşık 100 metre ileri savruldu. Sürücünün TIR'ın kupası ile yoluna devam ettiği kazada, 61 yaşındaki Sadettin Koç yönetimindeki 16 GG 887 plakalı otomobil yola savrulan şasiye çarptı. Kazada Sadettin Koç ile yanında bulunan 58 yaşındaki eşi Ümmügül Koç öldü. Kaza ardından Cemil Sekmen, Merkez Nilüfer İlçesi sınırlarındaki Akçalar Mahallesi'nde saklandığı bir bağevinde yakalandı. İfadesinde, "İsteyerek olmadı. Olay bir kazaydı. Dorsemin açık olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Mahkemeye çıkartılan Sekmen tutuklandı.



02.20 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Kaza anında 02.20 alkollü olduğu belirlenen TIR sürücüsü Cemil Sekmen'in 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından toplam 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı



Duruşmada ifadesi alınan Sekmen, olay günü damperin köprüye sıkıştıktan sonra ileri giderek, aracını durdurduğunu belirten Sekmen, "Damperi kurtarmak için kurtarıcı aramaya gittim. Yaklaşık 2 saat sonra polisler beni cepten aradılar. Olayı öğrenince korktum, çok pişmanım" dedi. Sekmen, damperin açık kalma durumu ile ilgili soru üzerine, "Damperin kalkması için aracın viteste olmaması, şoförün debriyaja basması, ardından da mandalın kaldırıp düğmeye basması gerekiyor" dedi.



'BİLE BİLE CANA KASTETMİŞTİR'



Kazada anne ile babasını kaybeden ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirten 33 yaşındaki Rukiye Aydın, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Pişman olduğuna inanmıyorum. Anlattıkları tanıkların beyanları ve olayın oluş şekli birbirini tutmuyor. Sanık önlem almamıştır. Bile bile cana kastetmiştir. Başka kişilerde olabilirdi" diye konuştu.



'İKAZ ETMEYE ÇALIŞTIM'



Duruşmada dinlenen tanıklardan otomobil sürücü 28 yaşındaki Alper Vuruş şunları anlattı:



"Yanımda Cihat Köse vardı. Aynı araçta olay günü seyir halindeydik. İzmir istikametinden İstanbul yönüne gidiyorduk. Kaza mahalline 2 kilometre kala önümüzdeki aracın yalpaladığını ve damperin açık olduğunu fark ettik. Haber vermek için gaza bastım, selektör yaparak ikaz etmeye çalıştım. Araç devam etti. Köprüye 300 metre kalınca, aracın durmayacağını fark ederek frene basarak, yavaşladım. Köprüye takıldı. Araç 6 metre gitti ve gaza basması ile tak sesi ile birlikte şase ile ön kafa değimiz kısım ayrıldığını gördüm. Daha sonraki kazayı görmedim, ancak çok kısa bir fren sesi duydum."



Mahkeme heyeti, avukatı tarafından tahliye talebin bulunan sürücü Cemil Sekmen'in tutukluluk halinin devamına, eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.



- Bursa