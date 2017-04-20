Açık Hava Müzesi İznik'te Turizm Haftası Coşkusu

Adeta açık hava müzesini andıran Bursa'nın İznik ilçesinde Turizm Haftası kutlandı.



Turizm Haftası dolayısıyla İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı mahalli kıyafetler, yiyecek ve içeceklerin yanı sıra el emeği ve göz nuru İznik çinileri büyük ilgi gördü. Turizm Haftası dolayısıyla ilk İznik Müzesi önünde toplanan protokol mensupları ve gruplar, kortej yürüyüşü eşliğinde Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.



Belediye Başkanı Osman Sargın ve Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, bacasız sanayi olan turizm konusunda fikirlerini paylaştı. Sargın, "İznik, tarihi, coğrafi mevkii açısından nadir yerlerden biridir. İznik'in mazisi için bazı kişiler 3000, bazı tarihçiler 5000 yıllık diyor. İnşallah zaman içerisinde tarihi derinliklerine inilerek İznik'in değeri de daha da katlanmış olacak. İlçede turizmin canlanması için bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz" dedi. - BURSA