Açık Denizde Ölümden Kurtulmak Avrupa'ya Giriş Bileti Değil"

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Balkan rotası gibi Akdeniz rotasının da kapatılabileceğini belirterek, "Açık denizde kurtarılmanın anlamı Avrupa'ya giriş bileti olmamalı. Bu durum insan kaçakçılarının eline imkan veriyor ve böylelikle ekonomik nedenlerle gelen insanları daha rahat ikna ediyorlar." dedi.



Sobotka, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Balkan rotasında olduğu gibi Akdeniz'in de sığınmacılara kapatılabileceğini, böylelikle Akdeniz'de insanların ölmesinin engellenebileceğini savundu.



Özellikle açık denizlerde yardım organizasyonları ya da İtalyan sahil güvenliği tarafından kurtarılan sığınmacıların kolayca Avrupa'ya girebileceğinin düşünülmemesi gerektiğini belirten Sobotka, "Açık denizde kurtarılmanın anlamı Avrupa'ya giriş bileti olmamalı. Bu durum insan kaçakçılarının eline imkan veriyor ve böylelikle ekonomik nedenlerle gelen insanları daha rahat ikna ediyorlar." diye konuştu.



Sobotka, özellikle havaların iyi olduğu dönemlerde çok sayıda sığınmacının Avrupa'ya yöneldiğini, bu nedenle İtalya-Avusturya sınırdaki Brenner sınır geçiş noktasının gerekli durumlarda kapatılması için İtalyan yetkililerle temas kurduklarını aktardı.



Akdeniz'den İtalya'ya gelen sığınmacıların Brenner sınır kapısını kullanarak Avusturya üzerinden Almanya ve İskandinavya ülkelerine gittikleri biliniyor.