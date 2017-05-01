Açık Artırmaya Çıkan Deve 57 Bin 500 Liraya Satıldı

Bolu ' da düzenlenen Geleneksel Bolu Kermesi ' nde açık artırmaya çıkarılan deve 57 bin 500 liraya satıldı.

Bolu'da düzenlenen Geleneksel Bolu Kermesi'nde açık artırmaya çıkarılan deve 57 bin 500 liraya satıldı....

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