Açık Ara Gidiş Artarak Devam Edecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum anketlerine ilişkin, "Bir oran zikretmeyeyim ama açık ara diyebilirim. Bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum anketlerine ilişkin, "Bir oran zikretmeyeyim ama açık ara diyebilirim. Bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 24, 360 ve Alem FM ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün gerçekleşen Yenikapı mitingini değerlendirerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm coşkusuyla İstanbul oradaydı. Gerek sayın başbakan gerekse ben gayet memnun şekilde ayrıldık. Bugüne kadar birçok Büyükşehir'i dolaştık. Yarın İzmir'deyiz. Diğer illerimizi dolaşmaya devam edeceğim. İstanbul'umuzu ilçeler bazında gezmek istiyorum. Sayın Başbakanın yaptırdığı anketler var. Bir oran zikretmeyeyim ama açık ara diyebilirim. Bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor. Bizim meselemiz şu anda öyle bir oran çıkmalı ki, bu bir defa bu ülkenin hizmetinde olan bütün insanlara öz güven kazandırmalı. Öyle olursa bu ülkede biiznillah terör olmaz, yatırımda sekme olmaz. Bir iş adamının yatırımcının ülkeye bakışı nedir bu ülkede terör var mı diye bakar. Yatırımlarda sıçrama dönemine ulaşalım. 16 Nisan bunu fişekleyecektir. İstikrar ve güven Türkiye'yi cazip kılıyor" şeklinde konuştu.
"TARAFSIZLIĞIMIZA GÖLGE DÜŞÜRECEK NE YAPTIK"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili cumhurbaşkanının tarafsız olmayacağı yönündeki eleştirileri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel başkanı olduğu siyasi partinin Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partinin mazisinden haberi yok. Gazi Mustafa Kemal CHP'nin Genel Başkanıyken aynı zamanda Cumhurbaşkanı değil miydi? İsmet İnönü Genel Başkanken aynı zamanda Cumhurbaşkanı değil miydi. Ey Kılıçdaroğlu milleti aldatma kandırma. Bir partinin genel başkanının aynı zamanda Cumhurbaşkanı olması tarafsızlığına helal getirmez. Tarafsızlık nedir. Tarafsızlık hizmette adalettir. Biz bu kadar yatırım yaptık. Bu yatırımları sadece AK Partililer faydalanır mı diyoruz. Tüm halkım kullanmıyor mu bu yatırımları. İzmir'de benim partim hiçbir zaman birinci parti değildi. Ama yaptığımız hizmetler ortada. Belediyenin yapması gereken hizmetleri de yaptık. İzmir ağırlıklı olarak CHP'lidir diye bakmadık. Tüm bunları yaparken Tarafsızlığımıza gölge düşürecek ne yaptık?" ifadelerini kullandı.
"YALANLA BU ÜLKEDE İKTİDAR OLMAZSIN, DÜRÜST OL"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakan ayrı partiden cumhurbaşkanı ayrı partiden olursa ne olur şeklindeki sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz anlatıyoruz ama anlamamakta direniyor. Biz bu kava olmasın diye bu sistemi getiriyoruz. Bin 500 yardımcı atayabilir diyor. Akıl almaz bir şey. Biz göreve geldiğimizde kabine 36'dan oluşuyordu. Biz 25'e indirdik. Yönetim nedir biliyoruz. Yalanla bu ülkede iktidar olmazsın. Dürüst ol. Seni biz bir defa SSK Genel müdürlüğünden tanırız" diye konuştu.
(İHA)