Açık Açık İlan Ettiler: Galatasaray'da Son Maçı...

Podolski, Vissel Kobe ile anlaştı, sıra Galatasaray'da, Japon basını duyurdu! Galatasaray'da uzun süredir transfer gündeminin üst sıralarında yer alan Alman futbolcusu Lukas Podolski'nin adı Japon takımlarından Vissel Kobe ile anılıyordu. Vissel Kobe ile anlaştığı iddia edilen ancak Galatasaray'ın bonservis pazarlığını sürdürdüğü Podolski için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Japon basını, Vissel Kobe'nin Podolski ile yıllık 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını ancak Galatasaray'ı bonservis konusunda henüz ikna edemediğini duyurdu. Galatasaray ile görüşmelerin geçici olarak durduğu ancak kısa süre içerisinde ikna edileceği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELİYOR

Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferinin büyük oranda bittiği iddia edilirken, Galatasaray'a da "Evet" diyebileceği bir teklif sunulduktan sonra resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.

Podolski haberi bir adım daha öne taşınırken, Türk Telekom Arena'daki Akhisar karşılaşmasının yüksek ihtimalle Podolski'nin Galatasaray forması altındaki son mücadelesi olacağı kaydedildi.

Podolski'nin Şubat'ta Vissel Kobe ile antrenmanlara başlayacağı ve Başkan Hiroshi Mikitani'nin Podolski transferini önemli bir proje olarak gördüğü açıklandı

Lukas Podolski'nin transferinin 5 milyon euro seviyesinde bir rakama bitmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler Podolski'nin gitmek istediğini açıklarken, Podolski ise kalmak istediğini söyleyerek tartışma başlatmıştı

31 yaşındaki Podolski bu sezon Galatasaray forması altında 16 maçta 13 gol atarken 4 de asist yaptı. sporx