Acıgöl'de Öğrenciler Fidan Dikti

Acıgöl Mehmet Zeki Hanoğlu ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri "Seninde bir ağacın olsun" kampanyası çerçevesinde fidan dikti.



Acıgöl'de düzenlenen "Seninde bir ağacın olsun" kampanyası çerçevesinde düzenlenen programa Acıgöl Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, M.Zeki Hanoğlu ilkokul müdürü Sami Özgümüş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ile birlikte fidan diken Kaymakam Akbulut öğrencilerimize küçük yaşta ağaç sevgisinin kazandırılması gerektiğini ifade etti. Akbulut, "Bazı şeylerin zamanında kazandırılması gerektiğini ve bunlardan en önemlisi ise ağaç sevgisidir. Ağaç sevgisinin de küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir organizasyona vesile olduğu için okul müdürü Sami Özgümüş'e teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR