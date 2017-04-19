Açığa Alınan Vali Yardımcısı Gözaltına Alındı

Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün görevden uzaklaştırılan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş gözaltına alındı.Polis tarafından gözaltına alınan Mendeş'in makamında, evinde ve arabasında arama yaptığı belirtildi. Mendeş'in de emniyetteki işlemleri sürüyor.



İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş'i görevden uzaklaştırarak açığa almıştı. - MARDİN