Açığa Alınan Ibb Çalışanının Çirkin Paylaşımı Protesto Edildi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haller Müdürlüğü'nde görev yapan Ömer A'nın, referandum öncesi '17 Nisan'da savaşı kazandığımızda HAYIR'cıların karıları ve kızları ganimet olarak Evet'çilere helaldir" şeklindeki sosyal medya paylaşımını protesto etti. Ömer A'nın, bu paylaşımının ardından açığa alındığı bildirilmişti.



İBB'nin Saraçhane'deki Merkez Binası önünde gerçekleşen eyleme CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile İBB'nin CHP'li meclis üyeleri destek verdi. 'Kadınlar ganimet değildir, IŞİD zihniyetine hayırö yazılı pankart açan grup, 'Kadına kalkan eller kırılsın', 'Kadın ganimet sayılamaz' şeklinde slogan attı. Eylemde, 7 Şubat 2017'de yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen edebiyat öğretmeni Muhammed Sevinçtekin söz aldı. Sevinçtekin 'Bizler, haksız, hukuksuz yere ihraç edilmiş öğretmenler, doktorlar, akademisyenler, KESK'li üyeler olarak 'adalet'in A'sından, 'ahlak'ın A'sından, 'edep'in E'sinden nasibini almayanların zulmüne maruz kalmış kamu emekçileriyiz. Bu zalimliklerini, faşistliklerini haykırmak istiyorum" dedi. Ömer A., ve onun gibi düşünenlere seslendiğini belirten Sevinçtekin, 'Sen önce insanlıktan nasibini al. Bilesiniz ki kadın mücadelesini, insanlık mücadelesini son nefesimize kadar tutup kaldıracağız. Bu meydanları sizin gibi haramilere, edepsizlere bırakmayacağız" şeklinde konuştu.



'SADECE BİR RETWEET YAPTIKLARI İÇİN İNSANLAR GÖZALTINA ALINIYOR"



KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen'in Genel Başkanı Ömer Salih Erol, 'Bu sapık zihniyet hala dışarıdadır, açığa alındığı söylenmiştir. Onurlu, şerefli, haysiyetli insanları açığa aldınız, ihraç ettiniz. Aslında ihraç edeceğiniz bu tür insanlardır. Mahçup edilmesi gereken bu sapık zihniyetli olan insanlardır" dedi. CHP Milletvekili Ali Şeker de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek 'Hala yapılan bir işlem, gözaltı bile yok. Sadece bir retweet yaptıkları için insanlar gözaltına alınıyor, günlerdir nezarethanelerde tutuluyor. Gözaltında tutulanlar bir an önce serbest bırakılmalıdır" şeklinde konuştu.



Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.