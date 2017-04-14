Açığa Alınan Belediye Memuruna Savcılık Soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olan ve Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle açığa alınan Ömer Akbayrak hakkında soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açığa alınan memur Ömer Akbayrak hakkında resen soruşturma başlattı.



Şüpheli Akbayrak hakkında bazı adliyelerde şikayet başvuruları olmuştu.