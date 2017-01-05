Acıbadem, "Sağlık Hizmeti İhracatı" Kategorisinde Türkiye Lideri

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde öncü markası Acıbadem, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesinde ise birçok firmayı geride bırakarak 23'ncü sıraya yerleşti. Listenin ilk sıralarındaki firmalara ödülleri, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı bir törenle verildi. Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ödülü Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından takdim edildi.

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 25 yılını geride bırakarak 'Gümüş Yıl'ını kutlayan Acıbadem'in, sağlık ihracatında lider marka olarak ödül almasından gurur duyduğunu belirtti. Türkiye'nin sağlık turizminde dünyadaki yükselen yıldız ülkeler arasında olduğunu belirten Aydınlar; Acıbadem'in bu alanda da liderliği sürdürdüğünü söylerek sözlerine şöyle devam etti: "Şifa aramak için Türkiye'ye yurt dışından binlerce hasta geliyor. Gelen hasta sayısı her yıl artış gösteriyor. Türkiye'nin tercih edilmesi, verdiğimiz sağlık hizmetlerinin kalitesini de önemli göstergelerinden biridir. Bu hastalara verilen hizmetler sayesinde hem Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı yükseliyor hem de sağlanan döviz nedeniyle ülke ekonomisine katkı sağlanıyor"

500 dev firmayı kapsayan araştırmasında sağlık hizmeti ihracatında Acıbadem'in lider olmasında en büyük etkenin, verdikleri hizmetin uluslararası kalitesi olduğunu ifade eden Mehmet Ali Aydınlar, 25. Yılında böyle bir başarı ile ödülendirilmenin Türkiye ve Acıbadem adına sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye'de hizmet ihracatı konusunda ilk kez böyle bir araştırma yapılmasının çok önemli olduğunu da belirten Aydınlar, "Sağlık hizmeti sunucularının ülke ekonomisine gerek döviz girdisi sağlayarak gerekse yeni istihdam alanları yaratarak yaptığı katkılar, bu araştırma ile somut olarak ortaya çıkmış oldu" dedi.