Acıbadem Sağlık Grubu'na Tim'den Büyük Ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), ilk kez düzenlediği "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında, "Sağlık Hizmetleri İhracatı" kategorisinde ilk sırayı Acıbadem Sağlık Grubu aldı.



Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde öncü markalarından Acıbadem, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesinde ise birçok firmayı geride bırakarak 23'üncü sıraya yerleşti. Listenin ilk sıralarındaki firmalara ödülleri, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı bir törenle verildi. Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ödülü Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından takdim edildi. - ESKİŞEHİR