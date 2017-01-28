Acıbadem Eskişehir Hastanesine Muhtarlardan Ziyaret

Eskişehir'de görev yapan muhtarlar, Acıbadem Eskişehir Hastanesini ziyaret ettiler.



Acıbadem Eskişehir Hastanesi İş Geliştirme ve Proje Müdürü Çağlar Efelerli ve Dış İlişkiler Sorumlusu Bülent Öztürk tarafından ağırlanan muhtarlar, hastane ve çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Yapılan hastane turunda hastanenin işleyişi ve Onkoloji Merkezi hakkında detaylı bilgiler alan muhtarlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ESKİŞEHİR