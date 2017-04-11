Acı'dan 'Elektronik Yasağı' Çağrısı
Dünya Havalimanları Konseyi, uçuşlarda kabine elektronik cihazların alınması yasağının acil olarak sonlandırılması gerektiğini bildirdi.
Dünya Havalimanları Konseyi, uçuşlarda kabine elektronik cihazların alınması yasağının acil olarak sonlandırılması gerektiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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