Acı biber yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı

3 dakikada 308 gram acı biber yedi, yarım altını kaptı

Acı biber yeme yarışmasında, yarışmacıların imdadına protokol üyeleri yetişti

Acı biberle kavrulan yarışmacılar"yandım" diye bağırınca protokol üyeleri pet şişedeki sularla yarışmacıları serinletti



ANTALYA - Antalya'nın Kumluca'da bu yıl 18'incisi düzenlenen olan Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan "Acı biber yeme" yarışmasında acıdan yanan yarışmacıları protokol su dökerek serinletti

Kumluca'da 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen acı biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Kumluca Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen acı biber yeme yarışması öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. İkisi bayan toplam 18 yarışmacının iki grupta mücadele ettiği yarışmada, yarışmacılara acı biberler ile birlikte domates ve ayran verildi.

Davul zurna eşliğinde verilen startla 3 dakika içinde en fazla biberi yemek için mücadele eden yarışmacılar, yedikleri biberin acısıyla ilginç görüntüler ortaya koydular. Bazı yarışmacılar yedikleri biberlerin acısına dayanamayarak, protokol üyelerinden "Yandık" diye yardım istedi. Bu sırada protokol üyeleri pet şişelerdeki suları yarışmacılara dökerek yarışmacıları serinletti.

Yarışma sırasında çalınan müzikle bazı yarışmacıların sahneye çıkıp oynarken yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan tartı kontrollerinde 3 dakikada 308 gram acı biber yiyen Süleyman Acar birinci, 307 gram acı biber yiyen geçen yılın birincisi Hasan Özdil ikinci ve 266 gram acı biber yiyen Mehmet Ateş ise üçüncü oldu.

Kumluca Kaymakamı Polat Kara, bilimsel olarak yapılan bir araştırmaya göre acı biber yemenin beyinde mutluluk hormonu salgıladığını, bir dönemler çikolatanın yaptığı bu işi acı biberin de yaptığının ortaya konduğunu belirterek, hem sağlıklı açısından hem de mutluluk hormonu sağlaması açısından insanlara acı biber yemeyi tavsiye ettiğini bildirdi.

"Amaç güvenilir gıda üretimini anlatmak "

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da 18 Tarım ve Seracılık Festivalinin önemli etkinliklerinden birinin de acı biber yeme yarışması olduğunu ve bu yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların sadece Kumluca değil, Türkiye'nin değişik yerlerinden geldiklerini söyledi. Acı biber yemenin amacının Kumluca ve yöresinde sera üretimini anlatmak, üretim yapan insanların topluma ürettikleri ürünleri 'Kendimiz üretiyor, kendimiz yiyoruz' mesajı vermek olduğunu hatırlatan Çetinkaya, "Adı üstünde tarım ve seracılık festivali Kumluca'da yapılıyor. Kumluca seralarından her türlü sebzenin üretildiği bir üretim bölgesi. Gündemde hep seralarda üretilen ürünlerle ilgili güvenilir gıda noktasında en çok endişe edilen, olumsuz algı oluşturulmaya çalışılan bir olay. Sonuç itibariyle biz şunu diyoruz burada yediğimiz biberle, biz kendimiz üretiyoruz, önce kendimiz tüketiyoruz ki ürettiğimiz ürüne güveniyoruz. Güvenilir gıda noktasında biz Türkiye'de en güvenilir tarımsal üretim yapılan bölgeyiz. Bugünde gördünüz kendi ürettikleri ürünleri kendi üreticimiz yıkamadan tüketti. Bunun çıkış noktası buydu ancak işin esas olanı zoru başarmaktı. Burada domates, salatalıkta yenilebilirdi, ama acı biberi yemeyi tercih ettiler. İnşallah Kaymakamımızın dediği gibi mutluluk hormonu salgılar ve bu acıyı yiyenler buradan mutlu ayrılırlar." dedi.

Acı biber yeme yarışmasında geçen yıl ikinci olan ve bu yıl 1 gram farkla birinciliği elde eden Süleyman Acar da geçen yıllarda da yarışmalara katıldığını ancak birinciliği elde edemediğini, bu yıl ise zor olanı başararak birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışma sonunda protokol üyeleri tarafından birinci olan yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncülere çeyrek, altın hediye edilirken, yarışmaya katılan iki bayan yarışmacıya ise Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tarafından medeni cesaretlerinden dolayı gram altın hediye edildi.