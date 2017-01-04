Acer'dan Ces 2017 Çıkartması!

Acer, CES 2017'de yeni notebook'larını ve masaüstü PC'sini tanıttı.



PC devi, Aspire serisine 2 yeni model daha ekledi: Aspire V Nitro Black Edition ve Aspire VX. Aspire V Nitro Black Edition Intel Core i7-7700HQ işlemciye kadar ulaşabiliyor; Nvidia GeForce GTX 1060 veya 1050 grafik kartı sunuyor. 16GB DDR4 RAM ile gelen yeni Aspire'larda, RAM miktarı 32GB'a yükseltilebiliyor. Depolama seçeneği olarak SSD sunan notebook, HDD desteği ile 2TB'lık bir kapasiteye kadar ulaşabiliyor.



Aspire V Nitro Black Edition 15 ve 17 inç'lik 2 seçenek sunuyor. 15 inç'lik modelin ABD fiyatı 1.199 dolar, 17 inç'lik modelin ABD fiyatı ise 1.399 dolar olacak. Piyasaya çıkış tarihi ise, Şubat olarak belirlenmiş.



Aspire VX



Intel'in Core i7-7700HQ işlemcisi ile gelen Aspire VX ise, 16GB DDR4 RAM'i standart özellik olarak sunuyor ve bu kapasite, 32GB'a yükseltilebiliyor. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti grafik kartına sahip olan sistem, 512GB'lık SSD ve 1TB'lık HDD ile geliyor. Ekran boyutu ise, 15 inç. Bu ay içinde piyasaya çıkması beklenen notebook'un fiyatı, 799 dolar.



Predator 21 X



Predator 21 X ise, aslında çok da yabancı oladuğumuz bir notebook değil. 21 inç'lik kavisli ekrana sahip olan notebook, Intel Core i7-7820HK işlemci ve Nvidia GeForce GTX 1080 grafik kartı sunuyor. Aynı sistemin, 17 inç ekranlı Predator 17 X modelinin de bulunduğunu belirtmekte fayda var. 21 inç'lik model 8.999 dolarlık fiyat etiketi sunacakken, 17 inç'lik modelin fiyatı 2.599 dolar olacak. Predator serisi, bir aksilik olmazsa bu ay içerisinde raflara çıkacak.



Aspire GX



Masaütü PC isteyenler içinse, Acer'ın Aspire GX serisi iyi bir alternatif olacağa benziyor. Sistem, 64GB DDR4 RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1070 grafik kartı ile geliyor.