Acemler Kavşağı 10 Yıl Sonra Tamamlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Erdem Saker döneminde projelendirilen, Erdoğan Bilenser döneminde temeli atılan ve merhum Hikmet Şahin döneminde hizmete açılan Acemler Kavşağı'nın son lupu içindeki emniyet binaları yıkılıyor ve kavşak açılıştan 10 yıl sonra gerçek kimliğine bürünüyor.

Acemler Kavşağı'nın lupu içinde kalan Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesislerinin yıkımında sona gelinirken, yapılacak düzenlemelerle hem yaklaşık 8 bin metrekarelik lup yeşil alan olacak hem de yol düzenleme çalışmalarıyla trafik nefes alacak.

Paşa çiftliği paydaşlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine proje dururken, 1999 seçimlerinin ardından görevi gelen Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Erdoğan Bilenser, kavşak projesine ağırlık verdi ve 2000 yılında Bayındırlık Bakanı Koray Aydın tarafından kavşağın temeli atıldı. Ancak, paşa çiftliği varislerinin konuyu yargıya taşımasının ardından inşaat durduruldu. 2004 seçimlerinde işbaşına gelen merhum Hikmet Şahin de sorunun çözümü için bir taraftan kamulaştırmayı üstlenirken, diğer taraftan da hukuki süreci Danıştay'a taşıyarak Acemler Kavşağı'nın önünü açtı. Tüm engellerin kalkmasının ardından inşaata hız verilirken, Acemler Kavşağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2006 yılında trafiğe açıldı. 4 yapraklı yonca şeklinde projelendirilen kavşağın 3 lupu projeye uygun yapılırken, son lup ise içinde Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri olduğu şekliyle trafiğe açılmıştı.

Gerçek görüntüsüne kavuşuyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de 10 yıl önce hizmete açılan Acemler Kavşağı'nın gerçek görüntüsüne kavuşması için Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalamıştı. Büyükşehir Belediyesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi için Odunluk bölgesine modern bir bina yaparken, Emniyet Müdürlüğü de Acemler'deki kavşak lupu içinde kalan sosyal tesisleri boşalttı. Tesislerin boşaltılmasının ardından yıkımlara hemen başlanırken, binalar büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Tamamlanma aşamasına gelen yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 10 yıl sonra kavşağı gerçek kimliğini kazanacağını söyledi. Hem ulaşım hem de çevre anlamında önemli bir çalışmanın hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Altepe, "Binaların kaldırılmasının ardından buradaki yaklaşık 8 bin metrekare alan yeşil alan olarak düzenlenecek. Lup içindeki ağaçlar ve yeni yapılacak düzenlemeler, bölgeye ayrı bir değer katacak. Bunun yanında İzmir Ankara yolu üzerine ilave şerit yapılması ve mevcut ada etrafında dönen yolun genişletilmesi sağlanacak. Çevre duvarlarının yıkılmasıyla emniyet binasının batısındaki orta ada, yeni stadyum caddesine bağlanan kavşağın da düzenlemesi yapılacak. Yıkımlar bitmek üzere. Şimdiden bölgeye hayırlı olsun" dedi.