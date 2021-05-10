Acemi Anneler bugün yok mu? Acemi Anneler final mi yaptı? Acemi Anneler ne zaman?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? TRT 10 Mayıs Pazartesi yayın akışı!

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler?TRT 10 Mayıs Pazartesi yayın akışı!

TRT YAYIN AKIŞI!

07:40Mesnevi'den Hikayeler

08:05Kuşlarla Yolculuk

08:45Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:55Türkan Hanım'ın Konağı

11:40Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:25İyilik Hikayeleri

14:40Masumlar Apartmanı

18:00Ana Haber

18:25Doğrusu Ne?

18:30Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum...Diğer

20:30Uyanış: Büyük Selçuklu

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dürdane oğullarına kızgınlığı ve kimsenin yüzüne bakacak hali kalmadığı düşüncesiyle huzur evine yerleşmeye giderken kaza geçirir. Orhan kazayı görüp müdahale eder. Anneliğini sorgulayan Dürdane, kırdığı kalpler onu affedene kadar huzur evinde kalmaya kararlıdır ve oğullarının eve dön çağrısını reddeder. Doğum tatbikatı yapan Nil ve Kemal sahiden de doğum yapmak üzere olan çaresiz bir kadınla karşılaşınca ona yardım ederek bir hayra vesile olup tatbikatı gerçekleştirmiş olurlar. Seda'nın abisi Sedat'ın ise Seda'ya bir sürprizi vardır. Gülsüm'ün iki çocuğunu alarak kocasından kaçıp Beyzalar'ın evine sığınması aileyi birbirine kenetlemeye aracı olur. Sinir krizi geçiren Kainat'a ise geçmişten bir anıyı hatırlamak ağır gelmiştir.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM İZLE

ACEMİ ANNELER BUGÜN YOK MU?

Hafta içi her gün TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 10 Mayıs TRT yayın akışında da Acemi Anneler dizisinin yer alması final mi yaptı? sorusunu akıllara getirdi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.