Acemi Anneler bitti mi? Acemi Anneler neden yok?

TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler geçen hafta yayınlanmaması final mi yaptı? sorusunu akıllara getirdi. Peki, Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler saat kaçta? Acemi Anneler 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Acemi Anneler bitti mi? Acemi Anneler neden yok?

TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler geçen hafta yayınlanmaması final mi yaptı? sorusunu akıllara getirdi. Peki, Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler saat kaçta? Acemi Anneler 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ACEMİ ANNELER BİTTİ Mİ? ACEMİ ANNELER SAAT KAÇTA?

TRT ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Acemi Anneler dizisinin yayın saati değişti. TRT yayın akışına göre Acemi Anneler saat 17:00'da ekranlarda.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dürdane oğullarına kızgınlığı ve kimsenin yüzüne bakacak hali kalmadığı düşüncesiyle huzur evine yerleşmeye giderken kaza geçirir. Orhan kazayı görüp müdahale eder. Anneliğini sorgulayan Dürdane, kırdığı kalpler onu affedene kadar huzur evinde kalmaya kararlıdır ve oğullarının eve dön çağrısını reddeder. Doğum tatbikatı yapan Nil ve Kemal sahiden de doğum yapmak üzere olan çaresiz bir kadınla karşılaşınca ona yardım ederek bir hayra vesile olup tatbikatı gerçekleştirmiş olurlar. Seda'nın abisi Sedat'ın ise Seda'ya bir sürprizi vardır. Gülsüm'ün iki çocuğunu alarak kocasından kaçıp Beyzalar'ın evine sığınması aileyi birbirine kenetlemeye aracı olur. Sinir krizi geçiren Kainat'a ise geçmişten bir anıyı hatırlamak ağır gelmiştir.

ACEMİ ANNELER OYUNCULARI

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur O¨ztürk – Ceren

Cantuğ Turay -Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Acemi Anneler Oyuncuları

Merve Üçer (Nil)