Açed Başkanı Aksoy, Güven Tazeledi

Amanoslar Çevre Koruma ve Dayanışma Derneğinin (AÇED) Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Hasan Hüseyin Aksoy, güven tazeledi.



Dernek merkezinde yapılan ve divan başkanlığını Yaşar Temur'un yaptığı genel kurul, 84 üyeden 68 üyenin katılımı ile yapıldı.



Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Hasan Hüseyin Aksoy yeniden başkanlığa getirildi.



Aksoy, yaptığı konuşmada, 12 yıldır faaliyette olan derneğin başta uluslararası projeler olmak üzere bir çok projeye imza attığını söyledi.



Amaçlarının Amanos Dağları'nın endemik bitki örtüsünü, şelalesini ve mağaralarını her yönüyle gün yüzüne çıkarmaya çalışmak olduğunu belirten Aksoy, "Bunun için özellikle hafta sonları bölgedeki doğaseverlerin katılımlarıyla sık sık gezi düzenlemekteyiz. Bu gezilerimiz sadece dağlara değil bölgedeki tarihi ve turistik yerleri de kapsamaktadır. Hatay'ı her yönü ile tanıtıyoruz." diye konuştu.



Aksoy, tüm doğaseverleri dernek üyeliğine beklediklerini sözlerine ekledi.