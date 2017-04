Ace Grup Binlerce Yoksul Çocuğu Eğitime Kavuşturacak"

ACE Grup tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) desteğiyle hayata geçirilen "Art of Trade" (Ticaret Sanatı) projesinin ikinci tanıtım toplantısı Şangay'da gerçekleştirildi.



ACE Grup'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, İpek Yolu rotası üzerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara kaynak yaratma ve eğitime kavuşturma hedefiyle geliştirdiği projenin tanıtım toplantısına Türkiye'nin Şangay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı, Hong Kong ve Şangay Metal borsalarının üst düzey yöneticileri, yerel ve uluslararası firmalar ve finans kurumlarının temsilcileri katıldı.



Etkinlikte konuşan Başkonsolos Angılı, Türkiye ve Çin arasında başta ticaret olmak üzere tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, ACE'nin öncülük ettiği projenin Tarihi İpek Yolu'nun olduğu kadar iki ülke arasındaki yakınlaşmanın ve işbirliğinin de bir simgesi olacağını vurguladı.



Angılı, "Çin'de de aynı anlayışın hakim olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çocuğu merkezine alan proje için ACE Grup'u ve UNICEF'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



ACE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayçin Erol ise iki ülke arasındaki iş birliğinin ve Tarihi İpek Yolu'nun önemine dikkat çektiği konuşmasında projenin Şangay'da büyük ilgi gördüğünü aktardı.



Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına gönülden destek verdiklerini ifade eden Erol, İpek Yolu'nun yeniden canlanmasının bu rotanın tam da merkezinde yer alan Türkiye için çok önemli ekonomik fırsatlar yaratacağını bildirdi.



Erol, projenin asıl öneminin çocukları merkezine almasından kaynaklandığının altını çizerek, "Proje, İpek Yolu güzergahında eğitimden yoksun çocuklara yaşıtlarıyla fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor. Projenin birinci yılında Türkiye ve Tacikistan'daki çocukların eğitimini destekleyeceğiz. Bu yıl iki ülkede çocukları eğitime kavuşturmayı ve desteklemeyi hedefliyoruz. Projemize her yıl iki ülkeyi dahil edeceğiz. ACE Grup, UNICEF desteğiyle binlerce yoksul çocuğu eğitimne kavuşpturacak." ifadelerini kullandı.



Halihazırda çocuk işçiliğin dünyada ve Türkiye'de önemli bir sorun olduğunu kaydeden Erol, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Art of Trade' projesine ilk yıl Türkiye'yi dahil ederken tarımda çalışan çocuklarımızın durumuna özel bir önem vereceğiz. Projenin Türkiye ayağında, kız ve erkeklerin eşit koşullarda eğitime erişimine, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli çocukların eğitimine ve çocuk dostu şehirler konusuna odaklanacağız. Tacikistan'da ise daha çok 9. ve 10'uncu sınıflardaki kız çocukların yaşam becerilerinin geliştirilmesine yoğunlaşan bir çalışma yürüteceğiz. UNICEF ile yaptığımız bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde yeni projelere ilham kaynağı olacağına inanıyorum."