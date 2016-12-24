Acaba Kutuda Ne Var

BEBEK TİYATROSU serisinde, Ali Nihat YAVŞAN tarafından sahneye taşınan masallarla, tiyatro ortamında drama, anlatı, kukla, müzik ve oyunculuk birleştirilerek minik izleyicilere ulaşmak, tiyatroyu küçüklerle buluşturmak hedefleniyor.



Oyunumuzda Şıkır'la Mıkır'ın bir kutu bulma öyküsü anlatılıyor.



Bir gün Şıkır'la Mıkır kocaman, süslü bir kutu bulur. Kutunun çevresinde döner, bakar, kutuyu dinler, koklar, bakar, üzerinde zıplarlar. Çok merak ederler, ama içinde ne olduğunu bir türlü anlayamazlar.



Acaba içinde ne vardır?!



Kukla Tasarımı Güneş ÇAKMAKOĞLU'na, Çevre Tasarımı Figen ÇAKMAKOĞLU'na ait.



Önemli : Çocukların ortama alışması ve yerleşmesi açısından, oyunlarımıza en az yirmi dakika önce gelinmesini öneriyoruz.