Ac Milan'ın Çinli Yatırımcılara Satışı Tamamlandı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu, Serie A kulüplerinden AC Milan'ın Çinli bir yatırım grubuna satış işlemi tamamlandı.



Anlaşmayla, Berlusconi'nin sahibi olduğu kulübün yüzde 99.93'lük hissesi Çinli Li Yonghong başkanlığında kurulan Rossoneri Sport Investment Lux şirketine satıldı.



Satışın toplam maliyeti 740 milyon euro. Bu miktarın 220 milyon eurosu kulübün borçlarının ödenmesine ayrıldı.



Bugün Milano'da yapılan imza töreninde nihai satış anlaşmasını Fininvest CEO'su Danilo Pellegrino ile kulübün yeni sahibi Yonghong Li'nin "sağ kolu" olarak nitelenen Han Li imzaladı.





Kulübün satışı için gerekli para transferinin de yapılmasının ardından satış işleminin kesinleştiği açıklandı.



Fininvest ve Rossoneri yatırım grubu tarafından yapılan ortak açıklamada, 5 Ağustos 2016'da varılan ön anlaşmanın bugün itibariyle kesinleştiği belirtildi. Resmi açıklamaya göre Milan'ın yeni sahipleri, kulübün mali yapısını güçlendirmek için yüklü miktarda sermaye artırımı ve likidite enjeksiyonu yapmayı da taahhüt etti.





Milan'ın satışı, Çinli bir grup tarafından Avrupa'daki bir kulübe yapılan en büyük yatırım olarak kayıtlara geçti.



Geçen yıl Haziran ayında da AC Milan'ın ezeli rakibi Inter Milan Çinli Suning Grubu'na satılmıştı. Suning Grubu, Inter'in yüzde 68.55'lik hissesini yaklaşık 270 milyon euro'ya satın almıştı.



İnter Milan Çinlilere satıldı



31 yıl sonra Berlusconi'ye veda



1899'da kurulan AC Milan, 31 yıl önce Silvio Berlusconi tarafından satın alınmıştı.



Berlusconi'nin yatırımlarının da sayesinde büyük başarılar elde eden kulübün tarihinde 5 Avrupa, 18 İtalya şampiyonluğu bulunuyor.



Ancak AC Milan son yıllarda hem Serie A'da hem de Avrupa kupalarında eski günlerini aratıyordu.



Serie A'da 2015-2016 sezonunu 7. sırada tamamlayan AC Milan halen ligde 6. sırada bulunuyor.