Aç Kapıyı Çok Fenayım Filmi
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Oğuz, kariyerinin en tepesindeyken ani bir kararla senaristliği bırakır. Oğuz, tek dert ortağı eski yönetmen Ertem’le sırlarını paylaşmaktadır. Oğuz ve arkadaşları, geçirdikleri kötü bir gün ve gece sonunda aniden evde uyanırlar. Gecenin nerede ve nasıl geçtiği hakkında fikirleri yoktur ama hepsinin işleri bir anda aniden açılır, üst üste teklifler gelmeye başlar. Hatırlamadıkları o gece sonucu bütün hayatları değişmiştir.
yönetmen: Kenan Öztürk
senaryo: Oğuzhan Yıldız
oyuncular: Oğuzhan Yıldız, Gözde Mukavelat, Çetin Altay, Ferdi Kurtuldu, Dilara Büyükbayraktar, Aslı Bankoğlu, Dost Elver, Turan Özdemir, Serkan Şengül, Zeynep Ülkü Kam, Serkan Genç, İbrahim Aslan, Emre Büyükpınar, Burçin Abdullah, Anıl Altınöz, Oktay Oy
fİlmİn türü: Komedi
orİjİnal adi: Aç Kapıyı Çok Fenayım
yapimci fİrma: Yef Medya Art
yapim yili: 2017
yapim ülkesİ: Türkiye
orİjİnal dİlİ: Türkçe
fİlmİn süresİ: 106 dk.
resmİ sİtesİ: http://www.ackapiyicokfenayim.com/
dağitici fİrma: MC Film
vİzyon tarİhİ: 28.04.2017
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