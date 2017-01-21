Aç Kalan Kuşlar Çareyi Yem Fabrikasına Sığınmakta Buldu

Muş'ta kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, doğada yem bulamayan kuşlar çareyi yem fabrikasını mesken tutmakta buldu.



Muş'ta devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken kuşlar ise aç kaldı. Doğada yem bulamayan kuşlar, çareyi Muş-Hasköy karayolu üzerinde bulunan yem fabrikasına sığınmakta buldu.



Kuşların soğuk ve yağışlı havalarda fabrikadan ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Halitoğulları Uğur Un Yem Sanayi A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dalkaya, un, yem, palet yem imalatı yaptıkları için kuşların fabrikayı mesken tuttuğunu söyledi. Dalkaya, "Pazarımız Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu'dur. Burada doğada yaşayan kuşlar, tabi ki tarım ürünleriyle uğraştığımız için güvercin, kuş ve diğer kanatlı hayvanlar burayı mesken haline getirmişler. Burada yiyeceklerini kış boyunca gideriyorlar. Biz de bu hayvanlara imkan sağlıyoruz, karışmıyoruz. Bu hayvanlara ilgi gösteriyoruz. Buradaki tüm hayvanların neredeyse hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Doğadan gelerek burada açlıklarını gideren tüm hayvanlara bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kuşlar burayı bir mesken haline getirmiş, biz de bundan sevinç duyuyoruz. Onların hayır duasını alıyoruz" dedi. - MUŞ