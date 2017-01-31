ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar saldırdıkları köpekleri yedi.
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yüksek kesimlerinde ve bazı köylerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Zorlu geçen kış şartlarında sürüler halinde gezen kurtlar, bölgedeki köpeklere saldırdı. Kurtlar yakaladıkları köpekleri parçalayıp yedi.
- Çorum
Aç Kalan Kurtlar Saldırdıkları Köpekleri Yedi
ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar saldırdıkları köpekleri yedi.
ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar saldırdıkları köpekleri yedi.