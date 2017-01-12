Aç Kalan Kurtlar Köpeği Parçalayıp, Yedi

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Çardak Köyü'nde aç kalan kurtlar köye girerek, çoban köpeğini parçalayıp yedi.



Soğuk ve karlı havada yiyecek bulamayan yaban hayvanları köylere inerek evcil hayvanlara saldırmaya başladı. Çardak köylüleri dün gece köye inen kurtların karşılarına çıkan çoban köpeğine saldırarak onu telef ettikten sonra parçaladıklarını gördü. Köylüler parçalanmış köpeğin fotoğraflarını çekerek sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.



- Nevşehir