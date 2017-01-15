Aç Kalan Göçmen Kuşlara Yem Desteği

HAKAN ŞAHİN - Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yollarının köprüsü durumundaki Türkiye'de, ağır kış şartlarından etkilenen göçmen kuşlar için doğaya yem bırakılıyor.



Orta ve Kuzeydoğu Avrupa ve Rusya'dan gelen çok sayıda ördek, kaz ve kuğu Gala Gölü Milli Parkı'na giden yolculuklarının son durağı olan Meriç Nehri göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken göçmen kuşlar için Türkiye'nin birçok bölgesinde doğaya yem bırakılıyor.



Edirne Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Ahmet Kara, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kuşların telef olmaması için önlem aldıklarını vurguladı.



Sulak alanlarda ve özellikle Gala Gölü'nde kuşların sürekli takip edildiğini anlatan Kara, "Uzun süren kar yağışı kuşları olumsuz etkiledi. Doğaya yaklaşık 2 ton yem bıraktık. Şu anda olumsuz bir durum yok. Soğuklar devam ederse ilerleyen günlerde yemleme çalışması yapacağız." diye konuştu.



Kaçak avcılara yönelik kontrollerin devam ettiğini söyleyen Kara, avcılardan av limitlerine ve kurallara uymalarını istedi.



"Yem desteği kuşların telef olmamaları için önemli"



Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kaya, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde köprü görevi yapan önemli bir konuma sahip olduğuna işaret etti.



Kaya, Türkiye'de yaklaşık 475 kuş türü görüldüğünü, bunların 350'den fazlasının Türkiye'de kuluçkaya yattığını anlattı.



Havaların soğuması ve kar yağışı nedeniyle bazı göçmen kuşların besin bulmakta zorlandığını vurgulayan Kaya, "Aşırı soğuk ve kar yağışıyla birlikte doğada yem bulmakta zorluk çeken kaz, kuğu ve yaban ördeği gibi göçmen kuşlar yaşamlarını devam ettirebilmek için büyük mücadele veriyor. Birçok hayvan barınma, beslenme ve korunma zorluğuyla baş başa kaldı. Yapılan yem desteği kuşların yaşamı için büyük önem taşıyor." dedi.



Kaya, 195 kuş türünün bulunduğu Gala Gölü Milli Parkı'nın, Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından olduğunu belirtti.