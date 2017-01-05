Aç Kalan Domuzlar Trafikte Tehlike Saçıyor

Isparta'da kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için zaman zaman kara yolundan geçerken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
KAZA TEHLİKESİ YAŞANIYOR
Isparta'nın Gelendost ve Yenişarbademli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları zaman zaman kent merkezine iniyor. Isparta- Gelendost kara yolundan geçmeye çalışan domuz sürüleri sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sürücüler aniden önlerine çıkan domuzlara çarpmamak için manevralar yaparken, kaza tehlikesi yaşıyor.