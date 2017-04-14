Abt Volkswagen Golf'ü Yeniden Ele Aldı

CARMEDYA.COM – ABT’nin en çok sevdiği modellerden olan Volkswagen Golf, yeniden mercek altında.

Abt Volkswagen Golf'ü Yeniden Ele Aldı









Kaynak: Carmedya.com

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Volkswagen