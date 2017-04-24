Aboubakar: Gurur Duyuyorum

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, 3-2 kazandıkları Adanaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



"Bugün önemliydi. Sağlam bir karakter ortaya koyduk. 3 puan özgüven için önemliydi. Taraftarın da desteği de önemliydi. Yaptığımız işle gurur duyuyorum."



"Konsantrasyonumuzu yüksek tutup, kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Başakşehir de kaliteli bir takım. İyi hazırlanmak iyi dinlenmek için yeterli kadar zamanımız olması çok güzel."