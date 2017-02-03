FutbolArena - Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Kamerun, rakibi Gana'yı 2-0 mağlup ederek finalde Mısır'ın rakibi oldu. Mücadeledeki 2. golün asistini Aboubakar kaydetti.
Kamerun - Mısır finali ne zaman?
Beşiktaş oyuncusu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Kamerun, 5 Şubat 2017 Pazar günü Mısır ile Afrika Uluslar Kupası için kozlarını paylaşacak.
Daha önce Libya'da düzenleneceği açıklanan organizasyon, ülkedeki savaş nedeniyle Gabon'a alınmıştı.
Kadrosunda Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve eski Erciyesspor'lu Jacques Zoua'yı bulunduran Kamerun'u Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Belçikalı Hugo Broos çalıştırıyor.
Kamerun'un kadrosundaki yıldız isimler Marsilya'dan Clinton N'Jie ve Lyon'dan stoper Nicolas Nkoulou.
Vincent Aboubakar Beşiktaş'a ne zaman dönecek?
5 Şubat 2017 Pazar günü Mısır ile final karşılaşmasına çıkacak olan Kamerun'un en büyük kozlarından biri de Vincent Aboubakar olacak. Final karşılaşmasının ardından Beşiktaş'a geri dönecek olan Kamerunlu yıldız, ligde sahne alacak olan Karabükspor maçında sahada olabilecek.
Kamerun - Gana maçı kaç kaç bitti?
Mücadeleye temkinli başlayan her iki takım, ilk yarıda birbirlerine üstünlük sağlayacakları golü bulamadı. İkinci yarıda temposunu arttıran Kamerun aradığı golü 72. dakikada buldu. Michael Ngadeu-Ngadjui'nin golüyle 1-0 öne geçen Kamerun, son noktayı 90. dakikada Christian Bassogog ile koydu. 2. golün asistini son 17 dakikada forma giyen Vincent Aboubakar kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Kamerun, finale yükselen taraf oldu.
Kamerun - Gana maçının istatistikleri
%44 Topla Oynama %56
11 Toplam Şut 12
4 İsabetli Şut 2
220 Başarılı Paslar 302
%75 Pas Başarı(%) %79
4 Korner 10
4/21 Orta 6/19
21 Faul 12
1 Ofsayt 3
Kamerun 2-0 Gana maç özeti ve golleri
Aboubakar Finale Çıktı! Dönüş Tarihi...
FutbolArena - Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Kamerun, rakibi Gana'yı 2-0 mağlup ederek finalde Mısır'ın rakibi oldu.
FutbolArena - Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Kamerun, rakibi Gana'yı 2-0 mağlup ederek finalde Mısır'ın rakibi oldu. Mücadeledeki 2. golün asistini Aboubakar kaydetti.