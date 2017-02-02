Aboubakar'a Sahip Çıktılar! Çenenizi Kapattı

FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan 1 yıllığına kiraladığı fakat sezonun ilk yarısı itibariyle taraftarların beklentisini karşılayamayan Vincent Aboubakar, Afrika basınında da gündem olmaya devam ediyor.



Porto'da son sezonunda fazla forma şansı bulamaması ve Kamerun milli maçlarındaki performansıyla zaman zaman eleştirilen Aboubakar hakkında Afrika basınında Kamerunlu golcüye sahip çıkarcasına oldukça iddialı ve çarpıcı bir yazı ortaya atıldı. Beşiktaşlı Aboubakar'a Afrika basınında sahip çıktılar



Afrika basınında penaltılara giden Senegal - Kamerun maçının ardından son penaltıyı gole çeviren Aboubakar hakkında "Ya o penaltıyı kaçırsaydı?" başlığı altında çarpıcı bir yazı kaleme alınırken, metinde geçen ifadeler Kamerunlu golcüye sahip çıkan türdendi.



"ETO'O HERKESİN HAYALİ OLMUŞKEN KOLAY DEĞİL"



"Onun yeteneği henüz çok gençken, 14 yaşında keşfedildi. O zamanlar Coton Sport'ta oynuyordu. İlk maçına da 2008/09 sezonunda çıktı. Erken yaşlarda, daha doğrusu genç yaşlarda Kamerun'un sert futboluna hızlıca adapte oldu. Daha henüz 1 yıl dolmadan gol kralı oldu. Aboubakar'da o ışık görülmüştü. Ancak Kamerun futbolunda Eto'o diye bir gerçek vardı. Böyle bir ortamda büyümek, yıldız olmak takdir edersiniz ki hiç kolay değil. "







"12 GOL ATTI AMA SUSTURMAYA YETMEDİ



"Aboubakar'ın milli takım performansıyla oynadığı kulüplerdeki performansı hiçbir zaman aynı doğrultuda gitmedi. Mesela hocalarıyla ilişkileri çok karmaşıktı. Eto'o milli takımı bıraktı ve artık Kamerun'da Aboubakar gerçeği başladı. 12 gol attı ama bu sayı onu eleştirenleri susturmaya yine yetmedi. "



Aboubakar'ın Senegal-Kamerun maçından sonra sosyal medyada yaşanan çılgınlığı aktarıyoruz. İşte atılan bazı tweetler:



"Aboubakar sizin çenenizi kapattı!"



"Aboubakar penaltıyı kaçırsın diye bekleyenler, siz beklemeye devam edin!"



"Aboubakar onun başarısızlığını isteyenlere soğuk kanlı bir cevap verdi"



