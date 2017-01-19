Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlenecek.

Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlenecek. Töreni canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

İstanbul DHA

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