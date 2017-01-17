İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünden canlı yayındayız
İstanbul DHA
Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünden canlı yayındayız
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads