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Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünden canlı yayındayız

İstanbul DHA

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