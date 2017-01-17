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Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili saat 10.30 sıralarında yapacağı basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.İstanbul DHA.

Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili saat 10.30 sıralarında yapacağı basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.

İstanbul DHA

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