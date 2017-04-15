Abonelerimizin Dikkatine

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16 Nisan sabahı oy verme işleminin başladığı dakikalarda sırasıyla dönüşümlü olarak Van, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Konya, Antalya, İzmir, İstanbul ve Edirne'den CANLI görüntü geçmeyi planlamaktayız.DOĞAN HABER AJANSI.
16 Nisan sabahı oy verme işleminin başladığı dakikalarda sırasıyla dönüşümlü olarak Van, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Konya, Antalya, İzmir, İstanbul ve Edirne'den CANLI görüntü geçmeyi planlamaktayız.
DOĞAN HABER AJANSI