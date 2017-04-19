Abonelerimize Duyuru

GAZİANTEP ŞEHİT MESUT ÖZDEMİR'İN CENAZE TÖRENİNDEN CANLI YAYINDAYIZ.

Abonelerimize Duyuru

GAZİANTEP ŞEHİT MESUT ÖZDEMİR'İN CENAZE TÖRENİNDEN CANLI YAYINDAYIZ